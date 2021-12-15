Стефанчук собирает внеочередное пленарное заседание Рады 16 декабря

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента в четверг, 16 декабря.

"В повестке дня: рассмотрение законопроект № 5891-1, которым предусматривается внесение изменений в бюджет Украины на 2021 год - выделение до конца года 2,4 млрд грн для стабилизации работы государственных угледобывающих предприятий", - написал Стефанчук в Фейсбуке в среду.

Как отмечается в распоряжении спикера, обнародованном им в Фейсбуке, внеочередное пленарное заседание созывается по требованию 156 народных депутатов и состоится в четверг после завершения очередного пленарного заседания.