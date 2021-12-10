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17:07 10.12.2021

НАБУ сообщило о подозрении в организации коррупционной схемы в КО "Киевзеленбуд" еще трём лицам, сумма ущерба возросла до 100 млн грн

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НАБУ сообщило о подозрении в организации коррупционной схемы в КО "Киевзеленбуд" еще трём лицам, сумма ущерба возросла до 100 млн грн

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении в организации коррупционной схемы на столичном коммунальном объединении "Киевзеленбуд" трем лицам, среди которых бывший и.о. начальника Управления экологии и природных ресурсов Киевсовета, сообщает пресс-служба НАБУ.

В Бюро уточняют, что общее количество подозреваемых по указанному делу увеличилось до 10 человек, а сумма ущерба возросла до 115,19 млн грн.

"НАБУ и САП установили новые эпизоды хищения средств коммунального объединения "Киевзеленбуд", в связи с чем 10 декабря 2021 трем лицам… сообщено о подозрении, еще семерым обновили подозрения в контексте новых доказательств. Таким образом, общее количество лиц, вероятно причастных к совершению коррупционного преступления, возросло до 10, а общая сумма причиненного ущерба коммунальному объединению – до 115,19 млн грн", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что среди подозреваемых и.о. начальника Управления экологии и природных ресурсов Киевского городского совета; бывший внештатный советник генерального директора КО "Киевзеленбуд"; генеральный директор КО "Киевзеленбуд" (2016-2018 гг.); генеральный директор КО "Киевзеленбуд" (2018-2019 гг.); заместитель генерального директора по коммерческим вопросам КО "Киевзеленбуд"; начальник одного из отделов КО "Киевзеленбуд"; работник одного из отделов КО "Киевзеленбуд"; доверенное лицо внештатного советника гендиректора "Киевзеленбуда", директор частного предприятия, а также частный предприниматель.

"По данным следствия, в 2016-2018 гг. КО "Киевзеленбуд" объявило и провело тендеры на закупку специальной техники для содержания зеленых насаждений районов столицы. Бывший внештатный советник генерального директора КО "Киевзеленбуд", которого следствие считает организатором коррупционной схемы, по предварительному сговору с другими должностными лицами "Киевзеленбуда" и частным предпринимателем фактически обеспечили победу в тендерах трех заранее определенных компаний, поставивших технику КО "Киевзеленбуд" по завышенным ценам", - подчеркивают в Бюро.

Там добавляют, что часть незаконно полученных средств участники коррупционной схемы перечислили на счета иностранных компаний, а оттуда на подконтрольную им компанию, зарегистрированную в Италии.

"На основании добытых доказательств, с целью возмещения в дальнейшем ущерба, нанесенного общине Киева, детективы НАБУ добились наложения ареста на корпоративные права итальянской компании и объекты недвижимости, которые, как считает следствие, могли построить за счет средств, выведенных из КО "Киевзеленбуд" . Речь идет о проекте строительства жилья в городе Верона (Италия)", - подчеркивают в НАБУ.

Как сообщалось, в августе 2020 года НАБУ и САП сообщили о подозрении в присвоении почти 78 млн грн горбюджета 6 чиновникам КО "Киевзеленбуд" и частному предпринимателю.

Теги: #набу #киевзеленбуд
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