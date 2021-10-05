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19:03 05.10.2021

Заместителю гендиректора коммунального объединения "Киевзеленбуд" сообщено о подозрении в присвоении имущества в особо крупных размерах

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Заместителю гендиректора коммунального объединения "Киевзеленбуд" сообщено о подозрении в присвоении имущества в особо крупных размерах

Столичные правоохранители сообщили о подозрении заместителю генерального директора киевского коммунального объединения зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений "Киевзеленбуд" и руководителю подрядной организации в присвоении средств территориальной общины города Киева и служебном подлоге.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры во вторник, что между КО "Киевзеленбуд" и частным предприятием был заключен договор подряда по выполнению работ по капитальному ремонту благоустройства Куренёвского парка в Подольском районе.

"В дальнейшем, один из заместителей генерального директора, получив от подрядной организации акты приема выполненных строительных работ, а также другие финансовые документы относительно подряда, достоверно зная о том, что указанная в них стоимость использованных материалов и изделий является завышенной, действуя в интересах подрядной организации подписал указанные документы и передал их на исполнение", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что согласно заключению комплексной комиссионной судебной товароведческой и судебной экономической экспертизы столичному бюджету нанесен ущерб на сумму около 800 тыс. грн.

"Досудебное следствие в уголовном производстве продолжается", - подчеркивают правоохранители.

Теги: #киев #киевзеленбуд #подозрение
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