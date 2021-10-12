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15:03 12.10.2021

Столичные правоохранители проводят обыски в помещениях КО "Киевзеленбуд"

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Столичные правоохранители проводят обыски в помещениях КО "Киевзеленбуд"

Столичные правоохранители в рамках уголовного производства по факту присвоения средств территориальной общины города Киева проводят обыски в помещении Киевского коммунального объединения зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений "Киевзеленбуд".

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры во вторник, следствием установлено, что между КО "Киевзеленбуд" и частным предприятием был заключен договор подряда по выполнению работ по благоустройству Куренёвского парка в Подольском районе.

"По завершению работ стороны подписали акты приемки выполненных строительных работ по завышенным объемам и стоимости. Согласно заключению комплексной комиссионной судебной товароведческой и судебной экономической экспертизы столичному бюджету нанесен ущерб на сумму около 800 тыс. грн", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что по данному факту уже было сообщено о подозрении заместителю генерального директора "Киевзеленбуд" и подрядчику за 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины.

"В связи с возникновением необходимости изъятия документов, имеющих значение для уголовного производства, 12 октября 2021 года на основании постановления суда в служебных помещениях КО "Киевзеленбуд" начато обыски", - отмечают в прокуратуре.

Досудебное следствие в уголовном производстве продолжается.

Как сообщалось, 5 октября заместителю генерального директора киевского коммунального объединения зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений "Киевзеленбуд" и руководителю подрядной организации в присвоении средств территориальной общины города Киева и служебном подлоге.

Теги: #киевзеленбуд #правоохранители #обыски
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