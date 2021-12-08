Премьер-министры Украины и Хорватии обсудили укрепление сотрудничества в сфере торговли, туризма и цифровизации

Премьер-министры Украины Денис Шмыгаль и Хорватии Андрей Пленкович обсудили укрепление сотрудничества стран в области торговли, туризма и цифровизации.

"Мы заинтересованы в активизации торгово-экономического сотрудничества с Хорватией как в традиционных отраслях наших экономик, дальнейшем устранении барьеров в двусторонней торговле и упрощении условий ведения бизнеса, так и в создании двустороннего сотрудничества по новым актуальным направлениям, в частности в сфере цифровизации и координации усилий. в борьбе с пандемией", – цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства Украины.

Премьер отметил, что общий интерес для Украины и Хорватии может представлять сфера информационных технологий и цифровизации, и добавил, что Украина стремится присоединиться к единому Европейскому цифровому рынку, современным технологиям и мировому рынку.

"Цифровизация — один из основных векторов развития украинской экономики на протяжении следующих лет. Убежден, что наш опыт в этой сфере может оказаться полезным хорватским партнерам", — добавил он.

По словам премьера Украины, перспективной для обоих государств является активизация сотрудничества в металлургической и судостроительной отраслях, в сфере агробизнеса, в частности ирригации, а также в сфере энергетики.

Кроме того, Шмигаль подчеркнул, что важное место в двусторонних отношениях Украины и Хорватии занимает туристическая отрасль.

"Мы стремимся развивать туристический поток и выйти на новый уровень сотрудничества, чтобы украинцы и хорваты могли почувствовать все преимущества отдыха в наших странах. Украина заключила соглашение о совместном авиационном пространстве с ЕС. Это даст толчок развитию авиационного сообщения и откроет новые возможности для наших граждан", — отметил он.

В свою очередь, Пленкович отметил, что Хорватия поддерживает стремление Украины к интеграции в Европейский Союз и стремится поделиться своим опытом.

По его словам, Хорватия будет поддерживать присутствие украинских предприятий на хорватском рынке, а также способствовать открытию офисов хорватских туристических агентств в Украине.