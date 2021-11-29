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02:38 29.11.2021

Грузовой корабль Dragon доставит припасы на МКС 21 декабря

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Грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX доставит припасы и топливо на Международную космическую станцию (МКС) 21 декабря, сообщило в воскресенье NASA.

Запуск миссии программы доставки коммерческих грузов (CRS) к МКС NASA и SpaceX намечен на 5:06 по времени Восточного побережья США.

По плану, Dragon отправится к станции на ракете-носителе Falcon-9 со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида.

Ожидается, что корабль пристыкуется к станции 22 декабря около 4:30 по времени Восточного побережья и пробудет там месяц.

"Грузовик" доставит на станцию различные припасы, еду и научные эксперименты, среди которых исследование по выращиванию белковых кристаллов для разработки лекарств против рака и переносной биопринтер, с помощью которого можно "печатать" кожную ткань прямо в рану для ускоренного заживления.

В данный момент на станции находится семь человек, среди них прибывшие 12 ноября в рамках пилотируемой миссии SpaceX к МКС Crew Dragon-3 представители NASA Раджа Чари (командир), Том Маршберн (пилот) и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) немец Маттиас Маурер. Они будут работать на станции шесть месяцев - до апреля 2022 года. Помимо экипажа Crew Dragon-3 на МКС находятся астронавт NASA Марк Ванде Хай и космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров и Петр Дубров.

Теги: #мкс #сша #космос #корабль
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