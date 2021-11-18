В законопроекте "О столице Украины" остается дискуссионным положение об участии КГГА в сессиях Киевсовета - Безгин

Единственным дискуссионным вопросом при обсуждении во втором чтении законопроекта о городе Киеве может быть положение о присутствии главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) на заседаниях Киевского городского совета, о чем заявляли и представители Совета Европы, считает глава подкомитета парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти Виталий Безгин (фракция "Слуга народа").

"По их мнению (представителей Совета Европы - ИФ) присутствие главы КГГА или его представителей на заседаниях Киевсовета может считаться давлением... это единственное положение, которое является предметом дискуссии", - сказал Безгин журналистам в кулуарах Верховной Рады в четверг в Киеве.

Он напомнил, что законопроект может быть рассмотрен по специальной процедуре, если ее поддержат народные депутаты.

В повестку дня парламента на четверг включены вопросы о принятии решения о применении спецпроцедуры при рассмотрении законопроектов №4298 о внесении изменений в закон местных государственных администрациях и №2143-3 "О городе Киеве - столице Украины".