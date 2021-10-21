Политика

14:08 21.10.2021

С Кличко есть конструктив по законопроекту о столице - Виталий  Безгин

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С Кличко есть конструктив по законопроекту о столице - Виталий  Безгин

Народный депутат, член комитета по вопросам организации государственной власти Виталий Безгин (фракция "Слуга народа"), заявил, что конструктивная работа ведется между всеми сторонами процесса. 

"Вчерашний комитет продемонстрировал, что у всех сторон государственные позиции и они доминируют над политиканством как таковым. Что касается коммуникации - она происходит между всеми ветвями власти. Киевский мэр коммуницирует с нами - комитетом, с министерством в лице министра и президентом. Владимир Зеленский заинтересован в том, чтобы реформа децентрализации эффективно работала и в Киеве", - отметил он.

Ранее Виталий Безгин на своей странице в Facebook рассказал о полномочиях, которые в случае поддержки законопроекта в Верховной Раде получить глава КГГА. 

"Новый председатель КГГА будет контролировать законность и Конституционность решений мэра и органов местной власти. Кроме того, представлять и координировать государственную власть в столице, реализовывать государственные программы, однако не будет вмешиваться в управленческие и хозяйственные процессы в городе" – подчеркивает нардеп.

Напомним, вчера после доклада Безгина профильный комитет рекомендовал нардепам принять законопроект о столицы и во втором чтении.

Теги: #кличко #власть #безгин
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