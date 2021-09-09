Кличко: киевлян хотят лишить права избирать власть в столице

Цель законопроекта о столице, вынесенного на рассмотрение Верховной Рады, – лишить киевлян права избирать власть в городе, считает городской голова Киева Виталий Кличко.

"К этому законопроекту после первого чтения подали 900 поправок. К нему много замечаний. И не будем забывать, что ключевой целью этого законопроекта является одно - убрать Кличко, который не подчиняется кому-то сверху. Я неоднократно говорил, что я подчиняюсь только киевлянам, которые меня избрали и доверили воплощать изменения в нашем городе. И убежден, что в Киеве должно быть местное самоуправление! Потому что вопрос ведь не в фамилии. Вопрос в том, что киевлян хотят лишить права избирать власть столицы", - подчеркнул Кличко, сообщает пресс-служба мэра.

Он отметил, что идея разделения должностей городского головы и главы Киевской городской государственной администрации является нарушением Конституции Украины, и Конституционный суд уже выносил решение по этому вопросу.

"Это кого-то не устраивает. Поэтому делают все возможное, чтобы устранить Кличко от управления городом таким иезуитским способом - через Верховную Раду", - подчеркнул мэр.

Кличко также отметил, что проект закона о столице должны принимать только после получения выводов и экспертной оценки соответствующих европейских институтов.

"Я убежден, что этот законопроект, который пытаются принять, должен сначала получить экспертную оценку, в частности, Венецианской комиссии, Совета Европы. Потому что он должен соответствовать ключевым принципам демократии, а не желанию той или иной политической силы", - заключил он.