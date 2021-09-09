Политика

14:16 09.09.2021

Кличко: киевлян хотят лишить права избирать власть в столице

2 мин читать
Кличко: киевлян хотят лишить права избирать власть в столице

Цель законопроекта о столице, вынесенного на рассмотрение Верховной Рады, – лишить киевлян права избирать власть в городе, считает городской голова Киева Виталий Кличко.

"К этому законопроекту после первого чтения подали 900 поправок. К нему много замечаний. И не будем забывать, что ключевой целью этого законопроекта является одно - убрать Кличко, который не подчиняется кому-то сверху. Я неоднократно говорил, что я подчиняюсь только киевлянам, которые меня избрали и доверили воплощать изменения в нашем городе. И убежден, что в Киеве должно быть местное самоуправление! Потому что вопрос ведь не в фамилии. Вопрос в том, что киевлян хотят лишить права избирать власть столицы", - подчеркнул Кличко, сообщает пресс-служба мэра.

Он отметил, что идея разделения должностей городского головы и главы Киевской городской государственной администрации является нарушением Конституции Украины, и Конституционный суд уже выносил решение по этому вопросу.

"Это кого-то не устраивает. Поэтому делают все возможное, чтобы устранить Кличко от управления городом таким иезуитским способом - через Верховную Раду", - подчеркнул мэр.

Кличко также отметил, что проект закона о столице должны принимать только после получения выводов и экспертной оценки соответствующих европейских институтов.

"Я убежден, что этот законопроект, который пытаются принять, должен сначала получить экспертную оценку, в частности, Венецианской комиссии, Совета Европы. Потому что он должен соответствовать ключевым принципам демократии, а не желанию той или иной политической силы", - заключил он.

Теги: #кличко #закон_о_столице
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:40 05.09.2021
Кличко выступил перед молодежным крылом ХДС и познакомился с преемником Меркель Лашетом

Кличко выступил перед молодежным крылом ХДС и познакомился с преемником Меркель Лашетом

14:07 02.09.2021
Киев подписал кредитное соглашение с ЕБРР на EUR140 млн для развития тепловой инфраструктуры

Киев подписал кредитное соглашение с ЕБРР на EUR140 млн для развития тепловой инфраструктуры

21:35 30.08.2021
Ткаченко ответно пригласил Кличко в Министерство информполитики после своего выхода из отпуска

Ткаченко ответно пригласил Кличко в Министерство информполитики после своего выхода из отпуска

18:26 30.08.2021
Кличко пригласил министра культуры и начальника столичной полиции на заседание Киевсовета

Кличко пригласил министра культуры и начальника столичной полиции на заседание Киевсовета

15:56 30.08.2021
Кличко: городская власть делает все для открытия нового участка Большой Кольцевой дороги к концу года

Кличко: городская власть делает все для открытия нового участка Большой Кольцевой дороги к концу года

18:28 25.08.2021
У Кличко заявляют, что 40% воды в Киеве очищается по современным европейским технологиям, и вскоре вся столица перейдет на них

У Кличко заявляют, что 40% воды в Киеве очищается по современным европейским технологиям, и вскоре вся столица перейдет на них

12:11 23.08.2021
Курц поздравил Украину и лично Кличко с Днем независимости - КГГА

Курц поздравил Украину и лично Кличко с Днем независимости - КГГА

12:02 22.08.2021
Кличко сообщил, что ему не позволили встречать канцлера Меркель в "Борисполе"

Кличко сообщил, что ему не позволили встречать канцлера Меркель в "Борисполе"

19:43 20.08.2021
Данилов ожидает, что Кличко будет присутствовать на следующем заседании СНБО

Данилов ожидает, что Кличко будет присутствовать на следующем заседании СНБО

18:47 20.08.2021
Полномочий увольнять Кличко у СНБО нет – Данилов

Полномочий увольнять Кличко у СНБО нет – Данилов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Маркарова: Статус основного союзника США вне НАТО - для стран, которые не могут вступить в Альянс, это точно не про Украину

Арахамия о ротациях в Кабмине: планируется три-четыре кадровых замены

В Раду внесен проект постановления о признании ФСБ и Генштаба РФ террористическими организациями

Разумков созывает 8 сентября внеочередное пленарное заседание Рады

По меньшей мере 4 фракции поддерживают предложение передать законопроект о деолигархизации на рассмотрение Венецианской комиссии – нардеп Железняк

ПОСЛЕДНЕЕ

Среди мировых лидеров украинцы лучше всего относятся к Меркель и Байдену, хуже всего – к Путину и Лукашенко

Один из задержанных в Крыму крымских татар Ахтемов по обвинению в якобы диверсии оказался родственником замглавы МИД Джапаровой

Гройсман: режим в России останется авторитарным независимо от фамилии лидера

Еврокомиссия требует через суд наложить финансовые санкции на Польшу

Маркарова: Статус основного союзника США вне НАТО - для стран, которые не могут вступить в Альянс, это точно не про Украину

Порошенко предложил пять направлений поддержки украинцев во время кризиса: пенсии, субсидии, выплаты военным и медикам, защита громад

Арахамия о ротациях в Кабмине: планируется три-четыре кадровых замены

В Раду внесен проект постановления о признании ФСБ и Генштаба РФ террористическими организациями

Разумков созывает 8 сентября внеочередное пленарное заседание Рады

Поддержка промышленности и корпуправление будут в фокусе комитета по экономразвитию осенью-2021 - замглавы комитета

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА