Киевсовет обратился к президенту и Раде по поводу недопустимости принятия закона о столице в действующей редакции

Киевский городской совет обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной Раде по ситуации вокруг законопроекта "О городе Киеве – столице Украины", сообщил депутат Киевсовета от фракции "УДАР Виталия Кличко" Дмитрий Белоцерковец.

Выступая по проекту решения, депутат подчеркнул, что вопреки ч.5 ст.140 Конституции Украины законодатели пытаются по своему усмотрению ограничить способность Киева руководить своими районами, устанавливая уникальные механизмы утверждения на уровне Кабинета министров Украины перечня и границ районов внутри столицы.

"Попытки установить на уровне закона распределение полномочий на городском и районном уровнях является антиконституционным прямым вмешательством в полномочия Киевского городского совета. Новый закон о столице Украины не должен нарушать конституционные права жителей Киева и принципы местного самоуправления. Для сохранения местного самоуправления и обеспечения прав жителей столицы Украины принимать новый закон о городе Киеве нужно с соблюдением всех требований общественного обсуждения и надлежащей экспертизы, с соблюдением точного выполнения норм статей 140-146 Конституции Украины", – рассказал Белоцерковец.

Он добавил, что в желании строить европейскую столицу все должно отвечать ключевым европейским принципам местного самоуправления. Депутатский корпус настаивает, чтобы законопроект "О городе Киеве – столице Украины" был направлен на широкое общественное обсуждение и проведение консультаций.

"Европейская хартия местного самоуправления определяет, что в процессе планирования и принятия решений по всем вопросам, непосредственно касающимся органов местного самоуправления, должны проводиться консультации своевременно и должным образом. Однако территориальная громада города Киева лишена возможности консультации, а собственно законопроект был презентован за два дня до его принятия профильным парламентским комитетом", – отметил Белоцерковец.