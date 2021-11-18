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17:00 18.11.2021

Рада рассмотрит законопроект о Киеве на следующей пленарной неделе - Безгин

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Рада рассмотрит законопроект о Киеве на следующей пленарной неделе - Безгин

Верховная Рада рассмотрит во втором чтении и целом законопроект о столице Украины на следующей пленарной неделе, сообщил народный депутат, глава подкомитета парламентского комитета по вопросам государственной власти Виталий Безгин (фракция "Слуга народа").

"Мы его будем голосовать в целом без применения спецпроцедуры на следующей неделе", - сказал Безгин журналистам в кулуарах Верховной Рады в четверг.

Он рассказал, что на совещании глав фракций, групп и комитетов у председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука в четверг был достигнут компромисс: представители оппозиции снимают 90% поправок к законопроекту и тогда при рассмотрении во втором чтении к нему не применяется спецпроцедура.

"Это (рассмотрение законопроекта - ИФ) займёт немного больше времени, мы планировали, что это будет 2-3 часа, а будет 5-6", - отметил народный депутат.

Он также напомнил, что законопроект о Киеве идёт в связке с законопроектом о местных государственных администрациях (МГА).

"У нас была договоренность с европейскими партнерами, что мы сначала голосуем за законопроект о МГА, а потом о столице", - сказал Безгин.

По словам депутата, голоса поддержки нардепов законопроекта о столице сегодня есть, а вот "насчет МГА есть нюансы".

Как сообщалось, народные депутаты в четверг отложили рассмотрение вопроса за применение спецпроцедуры при обсуждении во втором чтении законопроектов №4298 об изменениях в закон "О местных государственных администрациях относительно реформирования территориальной организации исполнительной власти" и №2143-3 "О городе Киеве - столице Украины".

Теги: #закон_о_столице #рада
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