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15:58 01.12.2020

В с.Сюрте на Закарпатье новоизбранные депутаты пели гимн Венгрии, нардепы Безгин и Корниенко просят отреагировать

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В с.Сюрте на Закарпатье новоизбранные депутаты пели гимн Венгрии, нардепы Безгин и Корниенко просят отреагировать

Народные депутаты из фракции "Слуга народа" Виталий Безгин и Александр Корниенко просят Офис генпрокурора и СБУ внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о вероятном совершении новоизбранными депутатами Сюртовской сельской территориальной громады (с.Сюрте Ужгородского района Закарпатской области) совокупности уголовных правонарушений и немедленно начать соответствующее досудебное расследование.

"В средствах массовой информации была распространена информация о том, что новоизбранные депутаты Сюртовской сельской территориальной громады, торжественно открывая первое пленарное заседание первой сессии новоизбранной Сюртовского сельского совета Ужгородского района Закарпатской области 21 ноября 2020 года вместо музыкального исполнения государственного гимна Украины исполнили государственный гимн Венгрии", - говорится в заявлении депутатов, скан которого Безгин разместил на своей странице в Фейсбуке во вторник.

"Нельзя не реагировать на ситуацию вокруг гимна Венгрии. Со вчерашнего дня ситуация на контроле главы областной государственной администрации… Держим коммуникацию со всеми органами, в частности со Службой безопасности Украины… государство должно жестко и немедленно реагировать на подобные случаи!", - написал Безгин.

Теги: #закарпатье #сепаратизм #слуга_народа #безгин #депутаты
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