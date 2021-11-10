Дания сохранила въезд для вакцинированных украинцев

Для граждан Украины, полностью вакцинированных от COVID-19, Дания сохранила право полноценного безвизового въезда, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Дания сохранила полноценный безвизовый въезд для граждан Украины, прошедших полную вакцинацию", - написал Кулеба на своей странице в Twitter.

Он подчеркнул, что МИД продолжает работать с партнерами в ЕС в целях сохранения свободы путешествий украинцев.

Дания принимает вакцины, одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам: Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Janssen/Johnson & Johnson, Spikevax/Moderna, Vaxzevria/Oxford–AstraZeneca.

Все условия въезда в Данию доступны на консульском сайте: https://tripadvisor.mfa.gov.ua.

Как сообщалось, ранее о сохранении возможности въезда для украинцев сообщили Кипр, Хорватия, Эстония, Нидерланды, Австрия и Чехия.

9 ноября Европейский Союз обнародовал решение, которым исключил Украину из списка стран, для которых рекомендуется снять ограничительные меры, введенные на необязательные поездки в ЕС по причине пандемии COVID-19.

Вместе с тем, каждая страна-член ЕС вправе принять решение "отменить временные ограничения на несущественные поездки в ЕС для полностью вакцинированных путешественников".

Как предусмотрено в рекомендации Совета, этот список будет по-прежнему пересматриваться каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновляться. Решение было принято в связи с ростом заболевания коронавирусом.

Украина была включена в список, который пересматривается каждые две недели, 15 июля.