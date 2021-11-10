На взятке в $20 тыс. задержан судья Черниговского окружного админсуда – НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины во вторник, 9 ноября, задержали судью Черниговского окружного административного суда по подозрению в получении взятки в $20 тыс., сообщает пресс-служба НАБУ.

"9 ноября 2021 детективы Национального бюро при процессуальном руководстве прокуроров САП разоблачили судью Черниговского окружного административного суда на получении $20 тыс. неправомерной выгоды", – сказано в сообщении на сайте ведомства во вторник.

В информации отмечается, что деньги судья попросил и получил за вынесение решения по административному делу в пользу истца. Взятку он получил двумя траншами: $7 тыс. авансом, до вынесения нужного решения и $13 тыс. – по факту исполненной договоренности.

"Судью разоблачили сразу после получения второго транша. Личность задержана в порядке ст. 208, ст. 482 УК Украины", – подчеркнули в НАБУ.

Решается вопрос об извещении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины.