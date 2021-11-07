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15:10 07.11.2021

Новый глава "Укртрансбезопасности" уволился из полиции

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Новый глава "Укртрансбезопасности" уволился из полиции

Глава Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) Евгений Зборовский написал заявление об увольнении из рядов Патрульной полиции, в столичном управлении которой занимал должность командира батальона №3 полка №1.

"Написал рапорт на увольнение. Уже второй день, как я больше не полицейский… Мне пора делать новый ответственный шаг, который был бы невозможен без очень ценного опыта полученного в патруле. Слава Украине", - написал Зборовский на своей странице в Facebook в воскресенье.

По его словам, он отдал работе в полиции более шести с половиной лет, из которых год - обычным патрульным, ещё более года - командиром роты, и затем более четырёх лет возглавлял Третий Батальон по обслуживанию правого берега. Зборовский поблагодарил налогоплательщиков и руководство за поддержку на службе.

Как сообщалось, Кабмин назначил Зборовского главой Укртрансбезопасности на заседании 3 ноября.

 

Теги: #укртрансбезопасность #зборовский
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