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18:35 03.11.2021

Кабмин назначил нового главу "Укртрансбезопасности"

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Кабинет министров Украины назначил Евгения Зборовского главой Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность), ранее победившего в конкурсе на эту должность.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

"Назначен Зборовский Евгений Сергеевич главой Государственной службы по безопасности на транспорте", - написал в Телеграм-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Ранее Евгений Зборовский входил в руководящий состав Патрульной полиции Киева, занимая должность командира батальона №3 полка №1 управления Патрульной полиции в городе Киеве.

 

Теги: #укртрансбезопасность
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