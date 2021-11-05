Подделка ковидных тестов в Украине стала гипермассовым явлением – "Синэво"

Подделка ковидных тестов в Украине стала гипермассововым явлением, считает коммерческий директор лаборатории "Синэво" Николай Скавронский.

"К сожалению, мы неоднократно сталкивались с фактами подделки бланков с результатами тестирования на COVID-19. И нужно признать, что подделка таких тестов не просто массовое, а гипермассовое явление в Украине", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Скавронский отметил, что "особенно это распространено в отдельных сегментах, таких как туризм".

"Судя по информации, которую мы каждый день получаем из разных источников, можно предположить, что 99% операторов туристического бизнеса предлагают такие услуги", - сказал он.

Скавронский напомнил "относительно недавний скандальный кейс с сотнями израильтян, вернувшимися из Украины обратно с COVID-19 из-за того, что покупали здесь поддельные результаты".

Эксперт считает, что для борьбы с фальшивыми тестами "правоохранительным органам нужно начать выполнять свою работу: системно отслеживать организации, занимающиеся подделкой документов на COVID-19, и применять реальные санкции, в частности, систематически проводить "контрольные закупки" в туристическом бизнесе, чтобы отслеживать ситуацию".

Вместе с тем Скавронский отметил, что в настоящее время на популярных маркетплейсах и поисковиках по соответствующему запросу можно найти множество вариантов покупки фейковых документов на COVID-19.

"Это прямой индикатор того, насколько "серьезно" в нашей стране воспринимают правоохранительные органы. Поэтому пока в стране будет процветать безнаказанность, шансов, что ситуация изменится, нет", - подчеркнул Скавронский.