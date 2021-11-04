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02:07 04.11.2021

В Пражском Граде в Чехии заработал украиноязычный аудиогид

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В Пражском Граде в Чехии заработал украиноязычный аудиогид

В крупнейшем по площади крепостном комплексе мира Пражском Граде при поддержке первой леди Украины Елены Зеленская был запущен украиноязычный аудиогид, сообщает пресс-служба президента.

"Благодаря аудиогидам мы открываем украинцам новые культурные точки по всему миру, а тем, кто стремится учить наш язык, – даем возможность его услышать. Продолжаем расширять границы!" – цитирует Зеленскую пресс-служба главы государства.

В сообщении подчеркивается, что над переводом текстов на украинский язык работало посольство Украины в Чешской Республике. Голосом 32-го аудиогида стал украинский актер Александр Быструшкин, проживающий в Чехии.

Как сообщается, объект входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Град около 880 г. основал чешский князь Борживой из рода Пршемысловичей. С этого времени он выполняет функцию резиденции чешских правителей, а с 1918 года – президентов страны. На территории Града можно найти образцы большинства архитектурных стилей прошлого тысячелетия, поэтому его еще называют учебником по мировой архитектуре и истории искусства.

Теги: #пражский_град #аудиогид
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