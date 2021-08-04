Первая леди презентовала аудиогид на украинском языке для немецкого дворца Сан-Суси

Первая леди Украины Елена Зеленская презентовала аудиогид на украинском языке, который будут использовать во дворце Сан-Суси в Потсдаме (Германия).

"Сегодня я хочу пригласить всех запустить еще один аудиогид, и символично, что именно в Германии – сегодня украинский язык зазвучит во дворце Сан-Суси в городе Потсдам. Этот дворец входит в десятку наиболее известных архитектурных памятников Германии и является бывшей резиденцией прусского короля Фридриха II, он внесен во всемирное наследие ЮНЕСКО и ежегодно его посещает более чем 350 тысяч туристов", – сказала Зеленская на форуме "Украина 30. Имидж Украины" в Киеве в среду.

Вместе с тем она назвала аудиогид своеобразным порталом, потому что, "нажав всего одну кнопку и выбрав сине-желтый флажок, вы уже сейчас услышите в 25 музеях мира в 16-ти странах, как с вами заговорят на украинском языке".

"Сегодня украинский язык уже звучит в наиболее посещаемых музеях мира: в частности, Колизей в Риме, Версаль во Франции, Альбертина в Вене, дворец Долмахбахче в Стамбуле, музей Ваза в Швеции. Я хочу и верю, что с каждым новым аудиогидом мы будем расширять свою географию. Украинский язык теперь звучит в Скандинавии, Швеции и Дании, в Средней Азии, Казахстане, Узбекистане и даже на Африканском континенте в музее Форт Иисус в городе Момбаса (Кения). Вскоре украинский зазвучит и в Соединенных Штатах Америки", – уточнила первая леди Украины.

В свою очередь генеральный директор фонда прусских дворца и садов Берлина-Бранденбурга Кристоф Мартин Фогтгер отметил, что украинский стал одним из десяти языков, экскурсии на которых теперь можно будет послушать во дворце Сан-Суси.