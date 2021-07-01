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10:30 01.07.2021

Украиноязычный аудиогид заработал в музее искусств им.Савицкого в Узбекистане

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Украиноязычный аудиогид заработал в музее искусств им.Савицкого в Узбекистане

Запуск украиноязычного аудиогида в Государственном музее искусств им.Игоря Савицкого в г.Нукус (Узбекистан) состоялся в рамках проекта первой леди Украины Елены Зеленской, сообщается на сайте главы Украинского государства.

"Сегодня мы запустили 21-й аудиогид в рамках проекта и первый в Узбекистане - в городе Нукус, который, по версии британского издания The Telegraph, занял второе место среди самых экстраординарных туристических направлений в мире", - отметила супруга президента.

Государственный музей искусств им.Савицкого - один из крупнейших музеев Узбекистана, насчитывает около 100 тыс. экспонатов, охватывает как архаику, так и современный авангард. В коллекции музея широко представлено творчество украинских художников, в частности, целый пласт украинского авангарда.

Основатель музея, художник, реставратор, этнограф и искусствовед Игорь Савицкий родился в 1915 году в Киеве, в 1950 году переехал в Узбекистан, где участвовал в археологических и этнографических исследованиях, занимался изучением авангардного искусства и пополнением музейного фонда. Коллекция Савицкого стала основой музея, созданного им в Нукусе в 1966 году и получившего его имя после кончины искусствоведа в 1984 году.

Проект по запуску аудиогида был реализован при поддержке посольства Украины в Узбекистане.

Теги: #аудиогид #узбекистан #музей
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