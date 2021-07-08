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14:48 08.07.2021

В болгарском Археологическом музее Несебра появился украиноязычный аудиогид

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В болгарском Археологическом музее Несебра появился украиноязычный аудиогид

В Археологическом музее Несебра (Болгария) в рамках инициативы первой леди Украины Елены Зеленской состоялся запуск украиноязычного аудиогида.

Как сообщает пресс-служба президента в четверг, это уже 23 украиноязычный аудиогид, запущенный в рамках проекта первой леди по культурной дипломатии.

"Запуск украиноязычных аудиогидов сейчас является ключевым направлением культурной дипломатии. В разгар туристического сезона мы запускаем первый украиноязычный аудиогид на территории Черноморского побережья Болгарии. Приглашаю украинских туристов и всех желающих, владеющих украинским языком, посетить Археологический музей Несебра", - заявила Зеленская.

Отмечается, что музей Несебра посвящен истории древнего города Месемврия (название города Несебр до 1934 года). Несебр расположен на юго-востоке Болгарии, на побережье Черного моря. Город является одним из самых популярных туристических объектов в стране. Сам музей был создан в 1956 году. Он является частью музейного комплекса "Древний Несебр", в который также входит этнографический музей и пять церквей.

В Археологическом музее представлена постоянная экспозиция "Несебр сквозь века", которая содержит многочисленные памятники культуры, связанные с историей античной Месемврии и средневекового Несебра.

"Голосом" аудиогида стала украинская писательница Анна Багрова, которая живет в Софии. Реализация первого украиноязычного аудиогида в Болгарии осуществлялась благодаря плодотворному сотрудничеству министерства иностранных дел, посольства Украины в Болгарии и сотрудников Археологического музея Несебра", - подчеркивают в Офисе президента.

В рамках проекта первой леди по культурной дипломатии до конца года планируется запустить еще около 10 аудиогидов в разных странах.

Теги: #болгария #аудиогид
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