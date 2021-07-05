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10:11 05.07.2021

В Венском доме искусств появился украинский аудиогид

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В Венском доме искусств появился украинский аудиогид

В рамках инициативы первой леди Елены Зеленской в Венском доме искусств в Австрии (Музей Хундертвассера) состоялся запуск украиноязычного аудиогида.

Как сообщает пресс-служба президента, это уже третий аудиогид в Вене и 22-й в общем, запущенный по инициативе первой леди. Первый аудиогид в рамках проекта культурной дипломатии появился в июне 2020 года в венской галерее Альбертина, второй - в сентябре того же года в венском Музее истории искусств.

"Запуск всех трех украиноязычных аудиогидов стал возможным благодаря усилиям посла Украины в Австрии Александра Щербы и украинских дипломатов. Благодаря их преданности проекту культурной дипломатии украинский язык зазвучал в первом "зеленом" музее Вены - Музее Хундертвассера", - отметила Зеленская.

Музей Хундертвассера, также известный как Венский дом искусств, является культурным символом австрийской столицы.

Его спроектировал один из самых известных австрийских архитекторов ХХ века - Фриденсрайх Хундертвассер. Здесь представлена единственная в мире постоянная ретроспектива работ художника, а также происходят важные международные выставки.

"Здание, построенное в 1892 году, Хундертвассер впоследствии перепроектировал. Сейчас это дом, поверхности в котором отделаны цветной керамикой и мозаикой, окна имеют нестандартную форму и расположены в порядке неравных шахматных клеток. Внутри дома - неровный пол, искривленные линии, а в оформлении комнат имеющиеся зеленые растения. В фойе - фонтан, который спроектировал Ганс Мур", - говорится в сообщении.

В Офисе президента добавляют, что реализация проекта по запуску аудиогида стала возможной благодаря совместным усилиям посольства Украины в Республике Австрия и Музея Хундертвассера.

Теги: #вена #аудиогид
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