События

15:15 31.10.2021

Один из ледников Антарктиды в честь климатического саммита получил название Глазго

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Один из ледников Антарктиды в честь климатического саммита получил название Глазго

Ранее безымянный ледник в западной части Антарктиды получил название Глазго в честь города, принимающего климатический саммит, сообщает в воскресенье британская телерадиокоропорация Би-би-си.

По ее данным, ледник расположен на 100-километровом участке Антарктиды, подверженном особенно быстрому таянию.

Рядом с ледником Глазго расположены еще восемь ледников, носящих названия Женевы, где в 1979 году прошла первая конференция по климату, а также Рио-де-Жанейро, Берлина, Киото, Бали, Стокгольма, Парижа и Инчхона - в этих городах принимались важные документы по борьбе с изменением климата.

Теги: #антарктида #ледник
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