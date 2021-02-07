События

14:55 07.02.2021

В Индии из-за прорыва ледника и последовавшего наводнения могли погибнуть до 150 человек

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В Индии из-за прорыва ледника и последовавшего наводнения могли погибнуть до 150 человек

Не менее десяти тел погибших извлекли в воскресенье из разлившейся после прорыва ледника реки Даулиганга в штате Уттаракханд на севере Индии, сообщил изданию Hindustan Times представитель местной полиции.

По его словам, вероятно, погибли 100-150 человек, однако пока обнаружены 10 тел.

На месте происшествия работают три группы спасателей, всего около ста человек.

По поступающей с места событий информации, в воскресенье утром река Даулиганга быстро вышла из берегов после прорыва ледника - полностью разрушены гидротехнические сооружения и три моста, которые располагались по течению реки.

Теги: #ледник #жертвы #индия
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