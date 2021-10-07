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17:58 07.10.2021

Вакцинация добралась до Антарктиды

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Вакцинация добралась до Антарктиды

Партия вакцины от COVID-19 прибыла в Антарктиду для вакцинации британских полярников на исследовательской станции Ротера, сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на МИД Великобритании.

СМИ отмечают, что правительство Великобритании обязалось поставить вакцины во все населенные заморские территории Соединенного Королевства, включая Британскую антарктическую территорию, в сотрудничестве с международной организацией по развитию Crown Agents.

По данным СМИ, вакцины перевозили, поддерживая определенную температуру, которая должна была составлять 2-8 градусов по Цельсию.

Генеральный директор Crown Agents Фергюс Дрейк отмечал, что организация осуществила поставку вакцин "фактически на край земли".

Британские власти одобрили использование вакцин компаний Pfizer и AstraZeneca в декабре прошлого года, после чего правительство запустило программу массовой вакцинации.

Теги: #антарктида #вакцинация #covid_19
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