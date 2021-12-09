У субарктических пингвинов вблизи украинской антарктической станции "Академик Вернадский" появились первые в этом сезоне птенцы

У субарктических пингвинов, проживающих вблизи украинской станции "Академик Вернадский" в Антарктиде, появились первые в этом сезоне птенцы, сообщает пресс-служба Национального антарктического научного центра в четверг.

"На нашем острове родились первые пингвинята. Один на мысе Марина, вблизи станции, а второй с другой стороны – на мысе Пингвин Поинт", - говорится в сообщении.

Уточняется, что первый месяц детеныши будут оставаться в гнезде: там их будут греть, кормить и охранять родители.

"Как и в ситуации с высиживанием яиц, пара пингвинов делает это поочередно. Пока кто один сидит на гнезде, другой отправляется в океан охотиться на криля, а через несколько дней они меняются", - подчеркивают в НАНЦ.

Там добавляют, что сейчас малыши пингвинов вместо привычных людям черно-белых перьев покрыты серым пухом, но уже через месяц они начнут линять.

"Также будут оставлять гнезда и собираться в "ясли". В это время оба родителя смогут одновременно ходить в океан за крилем и будут продолжать кормить детей. Интересно, что они безошибочно находят в "яслях" своих "потомков" и делятся едой только с ними", – уточняют в Центре.

В НАНЦ отмечают, что после окончания процесса линьки пингвинята (которые к тому времени уже будут размером с родителей) будут учиться плавать в океане и самостоятельно добывать себе еду.

Как сообщалось, в начале ноября вблизи антарктической станции "Академик Вернадский" появились первые яйца субарктических пингвинов, которые являются самым распространенным видом пингвинов в районе украинской станции. Их легко узнать по красному клюву и черно-белому "фраку".

Яйца субартических пингвинов имеют белый цвет с серым или зеленоватым оттенком, а по форме и размеру напоминают гусиные. Кладка одной пары обычно состоит из 2 яиц, редко бывает 3, но третий малыш имеет очень мало шансов на жизнь.