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18:49 30.10.2021

Представители органов власти Украины обсудили судебную реформу с послами стран G7 и ЕС

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Представители органов власти Украины обсудили судебную реформу с послами стран G7 и ЕС

Участники рабочей встречи в Офисе президента отметили продвижение в судебной реформе, но нужно дальнейшее движение для обновления Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) и Высшего совета правосудия (ВСП), сообщила пресс-служба президента.

"В Офисе президента Украины состоялась очередная рабочая встреча по имплементации судебной реформы. В мероприятии приняли участие представители Офиса главы государства, Верховной Рады, органов судебной власти и посольств стран G7 и ЕС в Украине", - указано в сообщении.

Участники заседания приветствовали избрание 23 октября Советом судей Украины кандидатов по его квоте в первый состав Этического совета при ВСП.

Заместитель главы миссии в посольстве Великобритании в Украине Николас Гаррокс отметил, что, по его информации, делегированные в состав конкурсной комиссии ВККСУ международные эксперты готовы к работе.

"Я очень надеюсь, что на следующей неделе мы увидим решительные шаги, чтобы оба процесса (по началу работы Этического совета при ВСП и конкурсной комиссии ВККСУ – ИФ) двигались вперед", – подчеркнул председатель Комиссии по правовой реформе при президенте Украины, председатель комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас.

Председатель парламентского Комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин выразил убеждение, что Этический совет при ВСП и конкурсная комиссия ВККСУ должны заработать как можно скорее, ведь решение проблемы дефицита кадров в судах является приоритетной задачей судебной реформы. По его словам, 15 кандидатов в состав ВСП ожидают создания Этического совета, чтобы проходить соответствующие проверки.

Председатель Верховного Суда Валентина Данишевская выразила убеждение, что на следующей неделе Этический совет будет создан, и подчеркнула, что его работа не должна мешать непрерывности деятельности Высшего совета правосудия.

Она заверила, что представление Пленума Верховного Суда в Конституционный Суд от 13 октября относительно закона о ВСП не прекратит и не заблокирует судебную реформу.

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин подчеркнула, что реформирование ВККСУ и ВСП должно происходить одновременно, поскольку Высший совет правосудия играет важную роль в формировании Высшей квалификационной комиссии судей.

"Мы надеемся, что в скором времени будет сформирован Этический совет, а ВККС и ВСП смогут совместно работать над заполнением необходимых вакансий. Также, безусловно, мы ожидаем, чтобы делегированные в конкурсную комиссию международные эксперты работали без устали и совместно с украинскими коллегами. Это независимые от нас люди, и мы никак не можем вмешиваться в их работу", – отметила она.

Участники встречи также обсудили вопросы возможности внесения изменений в действующее законодательство во время реализации реформы ВСП с целью его совершенствования на пути к скорейшему завершению судебной реформы.

Теги: #судебная_реформа
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