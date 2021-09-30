В офисе Зеленского состоялась рабочая встреча с участием послов стран G7 по поводу судебной реформы в Украине

В офисе президента Украины Владимира Зеленского состоялась рабочая встреча с участием послов стран "Большой семерки" (G7) по поводу состояния судебной реформы в Украине, сообщила пресс-служба главы государства.

"Открыл собрание руководитель офиса главы государства Андрей Ермак, который отметил, что проведение судебной реформы является приоритетом президента Владимира Зеленского и его команды", - говорится в сообщении.

Андрей Ермак считает, что такие встречи - как с участием послов стран G7, так на техническом уровне - должны стать регулярными.

Он также отметил, что Владимир Зеленский очень заинтересован в том, чтобы судебная реформа проходила такими же темпами, как и другие преобразования в стране.

Как сообщается, Ермак поблагодарил международных партнеров и Совет судей Украины по номинирования кандидатов в конкурсную комиссию для отбора членов Высшей квалификационной комиссии судей. Он надеется, что этот орган вскоре начнет работу.

Заместитель руководителя офиса президента Андрей Смирнов отметил, что судебная реформа, которая является одной из самых сложных в стране, сдвинулось с места.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, глава Комиссии по вопросам правовой реформы при президенте Сергей Ионушас отметил, что в список кандидатов в Этический совет были включены известные иностранные судьи в отставке и прокуроры, которые имеют безупречную деловую репутацию и профессиональный опыт. В то же время темпы отбора кандидатов не соответствуют ожиданиям общества и предложениям главы государства и парламента.

Ионушас проинформировал участников заседания об обращении председателя Венецианской комиссии Джанни Букиккио с призывом воздержаться от любых действий, которые затягивают отбор кандидатов и могут нанести вред созданию независимой судебной системы Украины.

По словам Сергея Ионушас, если судейское самоуправление долго не сможет избрать своих кандидатов, Верховная Рада будет вынуждена дать ответ на этот вызов.

Председатель комитета парламента по вопросам правовой политики Андрей Костин призвал не распространять мифы относительно судебной реформы.

"Верховная Рада объявила конкурс на две вакантные должности в Высшем совете правосудия (ВСП), представленные документы от 25 кандидатов, среди которых почти половина - действующие судьи и судьи в отставке, которые не боятся проверки Этическим советом", - отметил народный депутат.

Также, по его мнению, проверка новых кандидатов в Высший совет правосудия и действующих членов ВСП может осуществляться параллельно Этическим советом, имеющей соответствующую автономию.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс считает, что процесс проведения судебной реформы должен ускориться, так как его нынешний темп не способствует реализации необходимых изменений.

"Закон, о котором мы сегодня говорим, готовился длительное время, поэтому мы сейчас уверены, что он должен быть выполнен, а не меняться. Он является важным, в частности, для евроатлантических амбиций Украины, евроинтеграции, сотрудничества со Всемирным банком и Международным валютным фондом", - отметила она.

Со своей стороны председатель Совета судей Украины Богдан Монич заверил, что этот орган несмотря на высказанные им оговорки продолжает двигаться в направлении выполнения требований законодательства.

"Мы будем выполнять закон, независимо от того, будут ли вноситься в него какие-то изменения. Мы надеемся, что до конца октября сможем выбрать своих кандидатов в Этический совет", - отметил Монич.

Председательница Верховного Суда Валентина Данишевская отметила, что судебная система хочет перемен, но она не должна потерять субъектность, а государство не может существовать без судебной власти.