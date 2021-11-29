Посол Германии отмечает прогресс в судебной реформе в Украине

Посол Германии в Украине Анка Фельдхузен отмечает прогресс, достигнутый в судебной реформе в Украине за прошедший год.

"Честно говоря, за этот год мы видели очень многое, в частности, законы, которые были проголосованы. Это все происходило немного с задержкой. Но я в Украине уже так долго, что считаю, что за один год мы добились достаточно много. Сейчас Этический совет работает, в его составе есть международные члены, имеющие важное влияние на процесс. Да, это началось где-то на шесть недель позже, чем мы думали, но в долгосрочной перспективе это очень хорошо", - сказала Фельдхузен в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Посол указала на важность четкого регламента, чтобы члены Этического совета имели хорошие аргументы и критерии, когда они проверяют судей, чтобы всем было понятно, почему было бы лучше, чтобы те или иные судьи не работали.

"Для меня это очень большой шаг, но это еще не все, потому что судебная реформа – это не только судьи, хотя это и важная часть, но это тоже прокуратура, правоохранительные органы", - подчеркнула Фельдхузен.

Немецкий посол отметила, что помнит, как год назад президент Украины Владимир Зеленский взял на себя обязательство возглавлять этот процесс. По ее словам, для нее это было очень важным событием, поскольку он сам понял после приговора Конституционного суда, что это важнейшая реформа и сфера, где Украина не может выполнять взятые на себя обязанности.

"Однажды президент Зеленский сказал, что еще три-пять лет понадобится на судебную реформу. Я это от него услышала впервые, он любит очень быстро делать вещи, но понял, что это нельзя сделать за один год, что это целый путь, в том числе принятия законов. Это хорошо, что у него такое видение. Мы будем вместе с украинскими партнерами работать над тем, чтобы судебная реформа все-таки шла в правильном направлении, даже если это будет медленно", - заверила она.

В то же время Фельдхузен назвала "хорошим началом" законопроект о реформировании Службы безопасности Украины и обратила внимание на необходимость того, чтобы между первым и вторым чтениями в законопроект не вносились изменения.

"Думаю, вы читали сообщение послов стран "Большой семерки" в Украине. Это хорошее начало, мы очень поддерживали Марину Безуглую, много работавшую над законопроектом. Там, возможно, есть еще недостатки и иногда переходный период длится очень долго. Да, мы тоже хотели бы, чтобы это было быстрее, как и украинские организации, работающие в этой сфере, но это очень хороший первый шаг. Чего мы хотим, так это чтобы между первым и вторым чтениями в законопроект не вносились изменения. С тем, как он сейчас выглядит, можно работать", - считает она.

Посол указала, что эксперты по Консультативной миссии ЕС в Украине считают законопроект огромным шагом вперед. "Как всегда, в Украине надо очень внимательно наблюдать за работой институций. Это делают ваши правозащитники и мы. Но действительно наши эксперты по Консультативной миссии ЕС в Украине (EUAM) говорят, что это огромный шаг вперед", - рассказала Фельдхузен.