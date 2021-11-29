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12:40 29.11.2021

Посол Германии в Украине: закон о деолигархизации может быть только первым шагом в борьбе с олигархами

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Посол Германии в Украине: закон о деолигархизации может быть только первым шагом в борьбе с олигархами

Конкретными шагами по борьбе с олигархами в Украине будут антимонопольное законодательство и укрепление правоохранительных органов, заявила посол Германии в Украине Анка Фельдхузен.

"Как и в отношении СБУ, я думаю, что он (закон о деолигархизации - ИФ) может быть только первым шагом. Если Украина действительно хочет бороться с олигархами, нужно изменить ряд законов, прежде всего антимонопольные законы. Я знаю, что они уже прорабатываются. Мы будем смотреть на большее, чем закон о деолигархизации, который, по-моему, был скорее публичным шагом для того, чтобы сказать: "Я хочу бороться с олигархами". Конкретными шагами будут являться антимонопольное законодательство, укрепление правоохранительных органов. Речь идет о политической воле, ведь у Украины есть институции, которые могут это осуществить", - сказала Фельдхузен в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Посол Германии подчеркнула, что если выяснится, что Совет национальной безопасности и обороны Украины делает что-то незаконно, то когда-нибудь это будет в суде, и это будет означать, что Украина потеряла время.

"Если же СНБО показывает и олигархам, и населению, что есть политическая воля по-настоящему бороться с олигархами, возможно, для переходного периода это тоже неплохо", - отметила она.

В то же время дипломат подтвердила, что окончательное решение все же должно быть за судами, а не СНБО.

Кроме того, Фельдхузен сообщила, что за последние семь лет Украина достигла очень многого в сфере борьбы с коррупцией.

"Я знала Украину, которая была совсем другой. Я знаю, что поменяется еще поколение до того, как в Украине борьба с коррупцией будет на таком же уровне, как, например, в Германии, Польше, других странах. Мы помогли, чтобы у Украины были специализированные институции. К слову, это тоже отличает Украину от нас, потому что у нас этим занимается прокуратура и суды. Причина заключалась в том, что судьи, которые были в 2014 году, просто надлежаще не работали. Сейчас есть антикоррупционные институции, мы их очень поддерживаем, нам очень досадно, что пока нет специального прокурора. Я надеюсь, что этот процесс отбора все-таки завершится", - сказала немецкий посол.

Теги: #фельдхузен #деолигархизация #закон
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