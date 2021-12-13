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10:12 13.12.2021

Стефанчук: Мы не откажемся от уже сделанных шагов в борьбе с олигархами

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Стефанчук: Мы не откажемся от уже сделанных шагов в борьбе с олигархами

Украинские власти не намерены отказываться от уже проделанной работы, направленной на борьбу с олигархами, заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Главное – мы не откажемся от тех шагов, которые мы начали предпринимать в борьбе с олигархами. Для нас очень важно, чтобы та система влияния на организацию государственной власти, существующая в Украине с 1996 года, была изменена, а деятельность лиц, признанных олигархами, и общение с ними становились публичными", – сказал глава парламента в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, начиная с февраля 2022 года, парламент "активно займемся наработкой антитрастового законодательства, а также – вопросами о политическом лоббизме, об особенностях финансирования политических партий, о монопольном положении, о медиа".

Теги: #деолигархизация #закон #стефанчук
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