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15:35 02.12.2021

Выводы Венецианской комиссии по закону о деолигархизации будут получены 10-11 декабря – Малюська

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Выводы Венецианской комиссии по закону о деолигархизации будут получены 10-11 декабря – Малюська

Украина получит экспертное заключение Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) по закону "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" 10-11 декабря этого года, сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Эксперты Венецианской комиссии провели встречи с разными стейкхолдерами как в Украине, так и вне. В том числе были дискуссии и со мной. У меня была отдельная встреча с экспертами Венецианской комиссии. Они готовят свое заключение. Предварительно, мы ожидаем, что решение о заключении Венецианской комиссии будет принято 10-11 декабря этого года", — сказал министр в интервью телеканалу "Дом".

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о деолигархизации 5 ноября 2021 года. Закон вступил в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и будет введен в действие через шесть месяцев со дня его вступления в силу.

При этом закон теряет силу через 10 лет со дня его введения в действие.

Теги: #венецианская_комиссия #деолигархизация
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