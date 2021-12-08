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11:31 08.12.2021

Бюро Венецианской комиссии перенесло рассмотрение антиолигархического законопроекта на конец января - Совгиря

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Бюро Венецианской комиссии перенесло рассмотрение антиолигархического законопроекта на конец января - Совгиря

Бюро Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) перенесло рассмотрение вопроса о предоставлении заключения по закону Украины "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)" на следующую пленарную сессию.

Как сообщила представитель Верховной Рады в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря в Телеграм-канале в среду, следующая пленарная сессия Венецианской комиссии запланирована на вторую половину января 2022 года.

Вывод будет предоставлен по срочной процедуре, сообщила она.

Ранее министр юстиции Денис Малюська сообщал, что получение Украиной экспертного заключения Венецианской комиссии по закону о деолигархизации запланировано на 10-11 декабря 2021 года.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о деолигархизации 5 ноября 2021 года. Закон вступил в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и будет введен в действие через шесть месяцев со дня его вступления в силу. При этом закон теряет силу через 10 лет со дня его введения в действие.

Теги: #деолигархизация #венецианская
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