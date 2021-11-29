Нормандский формат нужно сохранить – Фельдхузен

Переговоры в Нормандском формате нужно продолжить или по крайней мене не останавливать совершенно, чтобы сохранить платформу для переговоров, когда для них будет политическая воля в РФ, сообщила посол Германии в Украине Анка Фельдхузен.

"По-моему, эти переговоры нужно продолжить или, в любом случае, не совсем остановить, чтобы иметь платформу, когда придет время и когда будет политическая воля и в России", - сказала Фельдхузен в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Дипломат отметила, что не считает, что публикация министром иностранных дел России Сергеем Лавровым конфиденциальной переписки с министрами иностранных дел Германии и Франции закрывает путь для будущих переговоров в Нормандском формате. "Нет, потому что эти переговоры зависят от политической воли сторон и политической воли России", - указала Фельдхузен.

Она добавила, что в любом случае переговоры в Нормандском формате сейчас находятся в тупике, и в Германии очень надеялись, что будет еще какая-нибудь встреча в Нормандском формате на высшем уровне.

"Почему Лавров опубликовал переписку? Потому что он мог это сделать. Чтобы мы были возмущены, но канцлер отреагировала очень спокойно на это. Честно говоря, это не было большим сюрпризом. Это не в первый раз они публикуют такие конфиденциальные бумаги", - сказала посол.

Фельдхузен подчеркнула, что Германия всегда говорила РФ, что считает ее стороной конфликта на востоке Украины. "Россия говорит, что пока их считают стороной конфликта, они не хотят встречаться. Они всегда были стороной конфликта, мы это им всегда говорили. Возможно, сейчас это стало публичнее, но это всегда было так. В Брюсселе трое Министров иностранных дел также четко подчеркнули, что они в любое время готовы ко встрече в Нормандском формате", - рассказала она.

Посол подчеркнула, что Германия всегда будет поддерживать Украину в этих переговорах, в этой ситуации. "Мы уже много лет показываем, что твердо стоим с Украиной. Мы не можем физически принуждать Россию садиться за стол переговоров. Иногда нужно немного подождать. Как вы сказали, у нас будет новое правительство, они сейчас тоже думают, как дальше действовать. Будут еще и выборы во Франции. Сейчас точно такой период, когда нужно думать больше, чем действовать и смотреть, что можно после этого сделать. Но и Германия, и, я уверена, Франция стоят с Украиной, и мы найдем новые пути", - пояснила она.

Фельдхузен считает, что говорить о новых форматах урегулирования ситуации нет смысла.

"Мы всегда рады, когда наши партнеры нас поддерживают, и США это сделали. Мы и дальше так сотрудничаем с США, мы действительно в очень близком контакте с ними, они хотят помочь. Говорить о других форматах нет смысла, потому что у нас есть один формат. Мы знаем, как он функционирует, и если его поддерживать – это уже хорошо", - сказала она.