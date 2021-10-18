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22:07 18.10.2021

Зеленский: Реформа судебной системы и антикоррупционная реформа вскоре ускорятся

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Зеленский: Реформа судебной системы и антикоррупционная реформа вскоре ускорятся

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что в ближайшее время антикоррупционные органы Украины возобновят свою работу в полном объеме, а также ускорится реализация судебной реформы и произойдет перезагрузка Конституционного Суда.

"Есть вызовы, определенные торможения, однако сегодня, при некоторых изменениях в руководстве Верховной Рады мы ускорим голосования во втором чтении закона о Национальном антикоррупционном бюро", - цитирует пресс-служба главы государства интервью Зеленского телеканалу ICTV в рамках программы "Свобода слова".

В частности, по словам президента, в ближайшее время будут сделаны шаги в направлении полной реализации антикоррупционной реформы.

Глава государства также акцентировал на том, что в Украине много лет тормозилось проведения судебной реформы, но в этом направлении уже есть веские сдвиги. В частности, Верховная Рада уже приняла законы о Высшей квалификационной комиссии судей и о Высшем совете правосудия.

Как отметил Зеленский, реформа судебной системы Украины получила положительные отзывы от руководства институтов Европейского Союза.

Однако, по словам президента, существует определенное сопротивление реформе внутри судейского корпуса. Так, Верховный Суд обратился в Конституционный Суд Украины относительно конституционности норм закона о порядке избрания и назначения членов ВСП. Однако Зеленский убежден, что сейчас КСУ не заблокирует судебную реформу.

По его уверению, вскоре произойдет перезагрузка и самого Конституционного Суда.

"Будет перезагрузка Конституционного Суда, как только полностью будет полностью обновлен его состав. Мы ждали от Верховной Рады представителей. Этого не произошло. В ближайшие недели это произойдет обязательно, и затем будет проголосован закон о КСУ. Сейчас процесс идет", - отметил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что, кроме закона о Национальном антикоррупционном бюро Украины и закона о реформе Службы безопасности Украины, были задержки в принятии других важных законопроектов через отдельных "влиятельных людей".

"Уверен, что сейчас мы ускорим этот процесс", - резюмировал Владимир Зеленский.

Теги: #реформа #коррупция #судебная_реформа
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