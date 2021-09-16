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20:10 16.09.2021

Послы G7 назвали диалог по реформированию ВСП конструктивным, услышали от всех сторон стремление провести реформу

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Послы G7 назвали диалог по реформированию ВСП конструктивным, услышали от всех сторон стремление провести реформу

Послы G7 назвали диалог в Офисе президента по реформированию Высшего совета правосудия (ВСП) конструктивным, услышали от всех сторон единодушное стремление провести реформу ВСП.

"Послы G7 были рады присоединиться к сегодняшнему конструктивному диалогу с правительством, парламентом и судебными органами о реформировании Высшего совета правосудия, организованном Офисом президента. Послы услышали от всех сторон, включая единодушное стремление Украины провести реформу ВСП", - говорится в сообщении послов в Twitter.

Послы G7 подчеркнули, что реформа ВСП- историческая возможность создать эффективную и честную судебную систему, которую украинцы требуют и которой заслуживают.

"Послы призвали Совет судей и всех партнеров Украины обеспечить скорейшее выдвижение экспертов Украины для работы в Совете по этике ВСП", - говорится в сообщении.

Кроме того, послы подчеркнули международную поддержку реформирования ВСП в соответствии с законами, принятыми Верховной Радой в июле, включая предоставление высококвалифицированных международных экспертов для Совета по этике, которые будут работать вместе с украинскими коллегами после их назначения.

Как сообщалось, в Офисе президента прошла посвященная судебной реформе в Украине рабочая встреча с участием председателя Совета судей, Верховного суда, представителей парламента, правительства, а также послов стран "Большой семерки" и Европейского Союза. Участники приняли совместное заявление.

Глава Верховного суда Украины Валентина Данишевская считает, что Совет судей Украины (ССУ) никоим образом не нарушил закон из-за того, что не смог с первого раза избрать своих представителей в Этический совет Высшего совета правосудия.

13 сентября члены Совета судей отказались делегировать своих представителей в Этический совет, который должен проверять на доброчестность кандидатов и членов ВСП.

После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не допустит блокирования судебной реформы.

 

Теги: #послы #судебная_реформа
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