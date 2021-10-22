Руководители делегаций ЕС, Британии и США в Украине: впервые за 30 лет в Украине есть политический импульс для реформирования судебной системы

Впервые за 30 лет в Украине есть политический импульс для реформирования судебной системы, считают глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс и временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

"Впервые за 30 лет, кажется, есть политический импульс. Политическое лидерство страны готово, и необходимые для перезагрузки системы законы также принимаются. Но в придачу существует также ожидание от народа Украины, который не очень доверяет судебной системе", - сказал глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу.

Он подчеркнул, что проведение судебной реформы также очень важно для инвестиций в Украину.

"Инвесторы должны быть уверенны: если что-то пойдет не так - суд будет справедлив. На данный момент они не имеют этой уверенности", - отметил Маасикас.

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин согласилась с тем, что наконец за 30 лет появился настоящий импульс для того, чтобы преодолеть препятствия и двигаться по направлению реформы юстиции и укрепления верховенства права в Украине.

Она подчеркнула, что США всегда будут поддерживать Украину в ее стремлении к прозрачности, уменьшению коррупции и борьбе с внешними угрозами, и потому не ставят Украине условий относительно привязки финансовой помощи к реформе судебной системы.

"Но для реализации собственных целей, увеличения иностранных инвестиций, вступления в НАТО, ЕС Украине придется усовершенствоваться. В частности, это касается верховенства права и судебной системы", - считает Квин.

В свою очередь посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс обратила внимание на то, что исполнительная и законодательная власть в Украине до сих пор не были согласованы таким образом относительно судебной реформы.

"Именно эта точная согласованность принятия законодательства, очень четкое руководство, которое шло сверху, является сигналом для нас и других стран-союзников, что именно сейчас тот момент", - пояснила Симмонс.

Британский посол отметила, что за два года, которые она находится в Украине, для всех с кем она разговаривала, имела политические или торговые дела, отсутствие судебной реформы было большим препятствием.

"Потому судебная реформа является главной, самой важной из всех реформ, которые необходимо провести для того, чтобы Украина укрепилась, чтобы Украина могла вести торговлю с другими странами, чтобы Украина реализовала свои евроатлантические стремления", - подчеркнула Симмонс.