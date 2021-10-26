Мэры, которые начнут первыми реализовывать безбарьерность, создадут лучшие условия для привлечения людей и налоговых поступлений – Ломакина

Мэры, которые начнут первыми реализовывать безбарьерные пространственные подходы в своих городах, создадут лучшие условия для привлечения людей и налоговых поступлений, считает советник-уполномоченный президента Украины по вопросам безбарьерности Татьяна Ломакина.

В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" она рассказала, сославшись на официальные данные Государственной службы статистики, что по Украине ежегодно перемещается около 500 тысяч украинцев. В то же время, согласно профильным исследованиям, порядка 10-30% людей не проживают по месту регистрации, следовательно, эти данные не учитываются.

"Все это говорит о том, что люди перемещаются туда, где им комфортнее быть, зарабатывать, обучаться, перемещаться по городу. Поэтому те мэры, которые сегодня начнут первыми применять и реализовывать безбарьерные пространственные подходы, универсальный дизайн города, создадут лучшие условия и открытые возможности для проживающих или прибывающих в город, будут максимально привлекать в свои города людей, соответственно, и большие налоговые поступления", - отметила Ломакина

По словам советника-уполномоченного президента по вопросам безбарьерности, как правило, люди приезжают в те или иные города вместе со своими семьями, имея при этом простые запросы - удобное расположение детских садов и школ, возможность комфортного перемещения по городу людей старшего поколения и т.д.

"Именно поэтому сегодня безбарьерность является тем правильным путем создания условий, который очень поможет городам развиваться", - сказала она.

В качестве примера Ломакина привела город Славутич.

"Сегодня этот город является лабораторией безбарьерных решений для Украины. Мэр Славутича просто пришел и сказал, что хотел бы видеть свой город полностью безбарьерным к 2024 году. Был проведен пространственный аудит. Они посмотрели, где нужны съезды, где понижения бордюров. После этого они провели анализ мест проживания людей, которые более всего нуждаются в снятии пространственных ограничений. Сейчас в Славутиче разрабатывается безбарьерный маршрут передвижения человека из точки А в точку Б", - отметила она.