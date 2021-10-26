Украина внедрит Международную классификацию функционирования - уполномоченный президента по вопросам безбарьерности

Украина внедрит Международную классификацию функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья, которая позволит расширить возможности трудоустройства людей с инвалидностью, заявила советник-уполномоченный президента по вопросам безбарьерности Татьяна Ломакина

"Украина будет внедрять Международную классификацию функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья. Это еще одна большая реформа в стране. Она как раз и будет направлена на то, чтобы уйти от той практики, когда на человека смотрят с точки зрения ограничения его функциональности. То есть: что в его организме не работает. Напротив, внедрение такого классификатора предполагает рассматривать человека с точки зрения того, какие функции у него есть и что он может", - рассказала Ломакина в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, внедрение данного классификатора позволит расширить возможности трудоустройства людей с инвалидностью. "К примеру, с данным конкретным набором функций этот человек может работать на высоте, перемещаться или обслуживать", - сказала она.

Кроме того, имплементация данной реформы, как отмечает Ломакина, будет способствовать изменению отношения человека с инвалидностью к самому себе, а также станет действенным инструментом для служб занятости.

В настоящее время Украина находится на стадии получения разрешения на использование классификатора от Всемирной организации здравоохранения. В то же время, по словам Ломакиной, ведется параллельная работа по его внедрению на уровне семейных врачей.

Она также добавила, что некоторые школы и инклюзивные ресурсные центры в Украине постепенно внедряют подходы Международного классификатора функционирования.

Полный текст интервью будет размещен на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.