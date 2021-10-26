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14:51 26.10.2021

Трудоустройство людей с инвалидностью в Украине может базироваться на основе двух моделей – Ломакина

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Трудоустройство людей с инвалидностью в Украине может базироваться на основе двух моделей – Ломакина

Трудоустройство людей с инвалидностью в Украине может базироваться на основе двух моделей, заявила советник-уполномоченный президента по вопросам безбарьерности Татьяна Ломакина в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, в настоящее время в Украине проживает 2 миллиона 700 тысяч людей с инвалидностью, из них трудоустроено только 26%.

Она также отметила, что в условиях, если все работодатели реально выполнят предусмотренную законодательством 4%-ю квоту по приему на работу людей с инвалидностью, все они будут трудоустроены, однако теория и практика – разные плоскости.

"Мы разговаривали с компаниями, с предпринимателями и нашли две модели. Первая – социальные предприниматели. Те, которые при создании бизнеса, ставили и ставят в его основу идеалы общества выше, чем заработок. Вы, наверняка, знаете такие примеры. Например, киевская хлебопекарня "Good Bread from Good People" или харьковский ресторан "Снег на голову", где работают люди с ментальными нарушениями. То есть, люди изначально хотели сделать благо и уже после оформили его в социальное предпринимательство", - рассказала Ломакина.

Второй моделью, как отмечает советник-уполномоченный президента по вопросам безбарьерности, является применение украинскими кампаниями практик международного бизнеса.

"Что самое важное в таких кампаниях: принципы политики, корпоративные стандарты, распорядок дня, правила одинаковы для всех сотрудников вне зависимости от наличия у них физических или ментальных нарушений. И, если эти правила не соблюдаются, ко всем применяются одинаковые подходы … Такая политика равенства предусматривает, что у человека с инвалидностью может быть больше потребностей и компания готова пойти на их удовлетворение, но правила есть правила, показатели есть показатели, результат есть результат. И именно в такой ситуации все эти страхи, о которых рассказывают украинские предприниматели (о сложностях изменения подхода к работнику с инвалидностью, если он что-то делает не так или у него недостаточная квалификация), правильной постановкой процесса организации работы просто нивелируются", - сказала она.

Кроме того, по словам Ломакиной, в международных кампаниях очень большое внимание уделяют обучению персонала и изучению возможностей своих сотрудников.

"Программы их корпоративного обучения направлены на закрытие слабых сторон и развитие сильных. Уверена, что все это возможно и в украинских условиях, если поставить в центр внимания человека, его квалификацию", - добавила она.

По ее словам, практика свидетельствует о том, что именно такой подход позволяет выполнять даже не 4%-ю, а 6%-ю квоту устройства на работу людей с инвалидностью.

Полный текст интервью будет размещен на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.

Теги: #трудоустройство #ломакина #инвалидность
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