НСЗУ не заключает договоры с медучреждениями, которые не обеспечивают безбарьерный доступ для людей с инвалидностью

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) не заключает договоры по Программе медицинских гарантий (ПМГ) с медучреждениями, которые не могут обеспечить безбарьерный доступ для маломобильных групп населения.

НСЗУ уточняет, что речь идет о доступе к медицинским услугам людей старшего возраста, беременных, матерей и отцов с колясками, маленьких детей и людей, получивших травму.

По разным оценкам, к маломобильным группам относятся от 30 до 50% населения.

"Медучреждения, работающие по ПМГ, должны быть оборудованы пандусами, лифтами, иметь обустроенные туалеты, доступную навигацию и обеспечить человеку на кресле возможность самостоятельно передвигаться по больнице. С заведениями, которые не могут обеспечить беспрепятственный доступ, НСЗУ договоры не заключает. Это стало хорошим стимулом и шагом к безбарьерности и улучшило физический доступ к медучреждениям для людей с инвалидностью", - цитирует пресс-служба НСЗУ заместителя председателя главы Нацслужбы Татьяну Бойко.

Бойко подчеркнула, что в 2021 году доступность медучреждения для пациентов с инвалидностью стала обязательным требованием заключения договора с НСЗУ.

3 декабря отмечается Международный день людей с инвалидностью.