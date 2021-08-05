Остров Хортица станет первым безбарьерным туристическим объектом в Украине

Запорожский о. Хортица, на котором в настоящее время ведется реконструкция, станет первым в Украине полностью инклюзивным туристическим объектом; инициатором внедрения полной безбарьерности острова является первая леди Елена Зеленская.

Как сообщает заместитель главы Офиса президента, координатор президентской программы "Большое строительство" Кирилл Тимошенко на своей странице в Facebook, в прошлом году Зеленская запустила инициативу "Без барьеров", к которой присоединяются города и области. И именно Хортица станет первым в Украине безбарьерным туристическим объектом.

"Ко Дню независимости откроют Курган Единства - высшую точку острова, с которой открывается потрясающий вид на Днепр и Запорожье. И впервые в истории на 16-метровый курган смогут подняться все желающие", - написал он.

По его словам, дорожки проложены под углом 5%, на каждых 800 м оборудуют площадки для отдыха.

"Полностью инклюзивным станет и Музей истории казачества, который годами стоял закрытым из-за аварийного состояния. Его уже реконструируют по лучшим стандартам мировых музеев в рамках программы "Большая реставрация". Также инклюзивным будет общественное пространство Казачий круг - здесь будут проводить концерты, фестивали и форумы", - добавил Тимошенко.

Проект реконструкции о. Хортица также предусматривает удобное транспортное сообщение благодаря новым запорожским мостам, которые строят по программе "Большое строительство".

"Уже скоро Хортица станет одним из самых мощных туристических магнитов Украины. С уникальной историей, природой, культурой - и сверхсовременной инфраструктурой", - заверяет замглавы ОП.