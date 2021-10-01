ГБР завершило расследование в отношении Тупицкого по организации несанкционированного использования ключа подписи платежных документов КС

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) завершили досудебное расследование в отношении бывшего главы и главного бухгалтера Конституционного суда Украины по организации несанкционированного вмешательства в работу автоматизированной системы "Клиент Казначейства – Казначейство".

"Указом президента Украины от 29 декабря 2020 года глава КСУ отстранен от должности. Ознакомившись с этим решением, подозреваемый решил самовольно присвоить властные полномочия и продолжить руководить Конституционным судом Украины", - сообщает пресс-служба ГБР.

Экс-глава КС указание главному бухгалтеру суда об использовании его личного ключа с квалифицированной электронной подписью для несанкционированного вмешательства в работу автоматизированной системы "Клиент Казначейства – Казначейство" для подписания бухгалтерских документов в электронной форме от его имени, также он передал ей защищенный носитель с собственным электронной подписью.

Установлено, что с 29 декабря 2020 года до 9 февраля 2021 года бухгалтер осуществила 207 несанкционированных вмешательств в работу автоматизированной системы и подписала с использованием электронной цифровой подписи отстраненного в то время от должности главы КС бухгалтерские документы.

Кроме того, незаконно были подписаны электронные платежные поручения на выплату вознаграждения судьи, заработной платы сотрудникам Секретариата КС вместе с премиями, денежными и материальными пособиями, надбавками за интенсивность труда и других выплат.

Действия бывшего главы и главного бухгалтера КС квалифицируются по ст.27 (подстрекательство и пособничество), ч.2 ст.361 (несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы по предварительному сговору группой лиц, что привело к подделке информации) УК Украины.

"Сегодня Государственная казначейская служба Украины заблокировала квалифицированную электронную подпись бывшего главы КСУ на основании письма Государственного бюро расследований. Сейчас происходит стадия ознакомления подозреваемых с материалами дела, после чего оно будет передано в суд", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, 27 марта президент Владимир Зеленский отменил указ от 14 мая 2013 года №256 о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КС, мотивировав это тем, что "отдельные судьи КС, назначенные Виктором Януковичем, продолжая исполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины, что нарушает Конституцию Украины, права и свободы человека и гражданина".

25 мая 2021 года в Подольский райсуд Киева следователи ГБР направили обвинительное заключение в отношении бывшего главы КС по обвинению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.384, ст.386 УК Украины. Судебное разбирательство продолжалось.

14 июля Верховный суд удовлетворил иск, признал противоправным и отменил этот указ Зеленского. ГБР открыло уголовное производство о возможном злоупотреблении судьями Верховного суда при вынесении этого решения.

16 июля правоохранители уведомили бывшего главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированной системы, что привело к подделке информации, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц.