Сентябрь-2021 в Киеве был прохладным и сухим – обсерватория

Среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составляла +13,6°С, что ниже климатической нормы 1991-2020 годов на 1,3°С, сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

В обсерватории напомнили, что метеорологическая осень началась в Киеве только 19 сентября со снижением среднесуточной температуры воздуха ниже 15,0°С.

"Теплым днем было 13 сентября, когда максимальная температура достигла + 27,0°С, а самым холодным - 30 сентября, когда минимальная температура опустилась под утро до + 3,9°С", - отмечается в сообщении.

При этом на проспекте Науки выпало 23 мм осадков, что составляет лишь 40% климатической нормы.