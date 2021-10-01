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13:51 01.10.2021

Сентябрь-2021 в Киеве был прохладным и сухим – обсерватория

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Сентябрь-2021 в Киеве был прохладным и сухим – обсерватория

Среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составляла +13,6°С, что ниже климатической нормы 1991-2020 годов на 1,3°С, сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

В обсерватории напомнили, что метеорологическая осень началась в Киеве только 19 сентября со снижением среднесуточной температуры воздуха ниже 15,0°С.

"Теплым днем было 13 сентября, когда максимальная температура достигла + 27,0°С, а самым холодным - 30 сентября, когда минимальная температура опустилась под утро до + 3,9°С", - отмечается в сообщении.

При этом на проспекте Науки выпало 23 мм осадков, что составляет лишь 40% климатической нормы.

Теги: #сентябрь #обсерватория #итоги
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