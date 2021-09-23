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21:51 23.09.2021

В Португалии с октября снимут ограничения на число посетителей ресторанов и мероприятий

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В Португалии с октября снимут ограничения на число посетителей ресторанов и мероприятий

В Португалии с 1 октября снимут почти все оставшиеся коронавирусные ограничения, в частности, разрешат без каких-либо проблем посещать рестораны и массовые мероприятия, сообщают западные СМИ со ссылкой на премьера страны Антониу Кошту.

По его словам, в стране снимут ограничения на число посетителей ресторанов, культурных мероприятий, свадеб и крещений.

Кроме того, в Португалии смогут возобновить работу ночные клубы. Однако жители смогут в них попасть только при наличии цифрового COVID-паспорта, утвержденного в Евросоюзе. Также сертификаты о данных по коронавирусу потребуются при морских поездках и перелетах, а также для входа на крупные культурные или спортивные мероприятия.

По данным СМИ, Кошта на пресс-конференции в Лиссабоне призвал жителей страны, несмотря на ослабление мер, ответственно относиться к своим действиям в условиях пандемии COVID-19.

"Поскольку большая часть ограничений, введенная в соответствии с законом, исчезнет, мы вступим в новую фазу, основой которой является ответственность каждого", - приводят СМИ слова Кошты.

"Мы не должны забывать о том, что пандемия не закончилась", - отметил португальский премьер.

Как отмечают СМИ, в силе все еще остается обязательным ношение масок в общественном транспорте, на крупных мероприятиях, в домах престарелых, больницах, торговых центрах и гипермаркетах.

В то же время пресса напоминает, что на прошлой неделе в Португалии отменили обязательное ношение масок на улицах.

В Португалии полную вакцинацию от коронавируса прошли более 83% населения, что является одним из самых высоких показателей в мире.

В Португалии в марте приступили к постепенной отмене ограничительных мер. Летом в некоторых районах страны ограничения вновь усилили из-за распространения более заразного варианта коронавируса - штамма "дельта".

Всего в стране за время пандемии COVID-19 выявили более 1 млн заражений, более 17,9 тыс. инфицированных скончались.

Теги: #коронавирус #снятие #ограничения #португалия
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