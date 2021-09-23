В Португалии с октября снимут ограничения на число посетителей ресторанов и мероприятий
В Португалии с 1 октября снимут почти все оставшиеся коронавирусные ограничения, в частности, разрешат без каких-либо проблем посещать рестораны и массовые мероприятия, сообщают западные СМИ со ссылкой на премьера страны Антониу Кошту.
По его словам, в стране снимут ограничения на число посетителей ресторанов, культурных мероприятий, свадеб и крещений.
Кроме того, в Португалии смогут возобновить работу ночные клубы. Однако жители смогут в них попасть только при наличии цифрового COVID-паспорта, утвержденного в Евросоюзе. Также сертификаты о данных по коронавирусу потребуются при морских поездках и перелетах, а также для входа на крупные культурные или спортивные мероприятия.
По данным СМИ, Кошта на пресс-конференции в Лиссабоне призвал жителей страны, несмотря на ослабление мер, ответственно относиться к своим действиям в условиях пандемии COVID-19.
"Поскольку большая часть ограничений, введенная в соответствии с законом, исчезнет, мы вступим в новую фазу, основой которой является ответственность каждого", - приводят СМИ слова Кошты.
"Мы не должны забывать о том, что пандемия не закончилась", - отметил португальский премьер.
Как отмечают СМИ, в силе все еще остается обязательным ношение масок в общественном транспорте, на крупных мероприятиях, в домах престарелых, больницах, торговых центрах и гипермаркетах.
В то же время пресса напоминает, что на прошлой неделе в Португалии отменили обязательное ношение масок на улицах.
В Португалии полную вакцинацию от коронавируса прошли более 83% населения, что является одним из самых высоких показателей в мире.
В Португалии в марте приступили к постепенной отмене ограничительных мер. Летом в некоторых районах страны ограничения вновь усилили из-за распространения более заразного варианта коронавируса - штамма "дельта".
Всего в стране за время пандемии COVID-19 выявили более 1 млн заражений, более 17,9 тыс. инфицированных скончались.