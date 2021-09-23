Сервис доставки Rocket запускает формат dark store на Позняках в Киеве

Сервис доставки Rocket запускает на Позняках в Киеве формат dark store (магазины, откуда можно только заказать доставку), сообщил агентству "Интерфакс-Украина" соучредитель Rocket Станислав Дмитрик.

"Заказ еды из ресторанов - очень популярная опция во всем мире, в том числе сервисы доставки. При этом сами сервисы доставки активно развивают свои собственные рестораны — так называемые dark kitchen (доступна только опция на вынос). А сейчас активно набирают популярность dark store (магазины, работающие исключительно на выдачу заказов). У нас тоже есть такие форматы: уже работают пять локаций с dark kitchen. В процессе открытия еще несколько, а также мы тестируем dark store", - сказал он.

По словам Дмитрика, развивать формат dark store начнут со столичных Позняков.

"Планируем пять локаций, они начнут работу уже к концу этого года", - уточнил соучредитель сервиса.

Локации формата dark kitchen у Rocket уже есть в центре Киева, на Подоле, Позняках, Нивках и Троещине. Среди заказов лидирует локальная кухня. "Пиццу и суши каждый день есть не будешь. Самые популярные заказы - привычная домашняя еда – "борщ, пюре, котлета". Или, к примеру, мы сделали сет "борщ + шаурма", он тоже в лидерах", - добавил Дмитрик.

Собственную доставку в прошлом году запустила большая часть продуктовых сетей. Чтобы выиграть гонку за клиента, Rocket планирует предложить оптимальный ассортимент, доставку в кратчайшие сроки и новые форматы оформления заказа.

"Модель dark store позволит в течение 15 минут после формирования заказа его получить. Мы также продумываем опцию аудиозаказа", - сообщил Дмитрик.

Помещения для dark kitchen и dark store компания арендует. "Мы начинаем с небольших форматов, от 100 кв. м. Главное - наработка экспертизы, понимание/предугадывание ожиданий клиентов, наладка процессов", - отметил он.

Общие инвестиции в развитие этого направления компания не называет, однако эксперт озвучил, что открытие одной точки dark kitchen и dark store обходится от $80 до $120 тыс.

В компании перспективным считают также создание сети фулфилмент-центров -складов, которые будут аккумулировать различные заказы. Однако когда и в каком регионе стартует этот формат, пока не известно. Сейчас идет анализ рынков.

После Киева формат dark store компания планирует открыть также за рубежом. Сейчас сервис доставки Rocket уже работает в Нидерландах, Греции, Франции и на Кипре.

"Мы открыли второй центральный офис в Нидерландах. Уровень экспертизы членов нашей зарубежной команды позволяет активно и успешно расширяться. К примеру, на Кипре мы работаем полгода, и результат августа: на Rocket приходится 24% от всех установок приложений доставки еды. В Греции Rocket вошел в шестерку самых скачиваемых приложений", - сообщил Дмитрик.

По его словам, следующей страной, где начнет функционировать сервис, станет Португалия.

Rocket - украинский сервис доставки еды и продуктов, основанный в 2018 году как Raketa. С выходом на международный рынок компания сменила название на Rocket.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром ООО "Рокет деливери" является Игорь Рохлин.