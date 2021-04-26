Пяти чиновникам "Киевгаза" сообщили о подозрении по факту взрыва в жилом доме на Позняках

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры в рамках расследования по факту взрыва в жилом доме на Позняках 21 июня 2020 года сообщено о подозрении первому заместителю председателя правления АО "Киевгаз" и еще четырем должностным лицам.

"Согласно заключению комплексной судебной экспертизы должностные лица АО "Киевгаз" при осуществлении поверки бытовых счетчиков газа в доме по ул.Соломии Крушельницкой, 1 допустили нарушения требований ряда нормативно-правовых актов, в том числе "Правил безопасности систем газоснабжения", "Кодекса газораспределительных систем" и других в части установления технологической перемычки (байпаса) во внутридомовой газопровод вместо снятого счетчика газа", - сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В результате нарушения вышеупомянутых норм законодательства произошел взрыв газа, что привел к обвалу конструкций 10-этажного многоквартирного жилого дома, гибели пяти человек и травмировании еще троих.

Кроме того, вследствие потери жилья жителям дома причинен материальный ущерб на общую сумму более 53 млн грн.

Так, 26 апреля по результатам расследования первому заместителю председателя правления АО "Киевгаз", трем главным инженерам управлений эксплуатации газового хозяйства и начальнику службы охраны труда сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на предприятии, лицом которое обязано их соблюдать, повлекшее гибель людей, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.272 УК Украины.

Одновременно указанным лицам вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с обязанностью носить электронное средство контроля.

Кроме того, принимаются меры о заочном сообщении о подозрении еще одному лицу, который с августа 2020 года находится на временно оккупированной территории Луганской области. Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.

Как сообщалось, 21 июня в 10:00 в Дарницком районе Киева по ул.Соломии Крушельницкой, 1/5 в 10-этажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси без последующего горения. В результате пять человек погибли, пять получили травмы. Были повреждены 40 квартир одного подъезда, где зарегистрированы 125 граждан. Были разрушены 16 квартир с девятого по четвертый этаж.

Мэр столицы Виталий Кличко распорядился выделить пострадавшим в результате взрыва в жилом доме на Позняках компенсации и также сообщил, что дом будет полностью демонтирован.

Начальник управления вопросов гражданской защиты КГГА Роман Ткачук сообщил, что перед началом демонтажа пострадавшего в результате взрыва дома на Позняках в Киеве на здание будут установлены дополнительные конструкции во избежание новых обвалов. После того как крепление было установлено, начался процесс выноса личных вещей жителей из разрушенных квартир. После того, как все имущество будет вынесено, начнется демонтаж здания.