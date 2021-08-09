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14:35 09.08.2021

Завершено досудебное расследование по факту взрыва в жилом доме на Позняках в Киеве

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Завершено досудебное расследование по факту взрыва в жилом доме на Позняках в Киеве

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении пяти должностных лиц "Киевгаза" по факту взрыва в жилом доме в районе Позняки 21 июня 2020 года.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, среди подозреваемых - первый заместитель главы правления "Киевгаза", три главных инженера управлений эксплуатации газового хозяйства и начальник службы охраны труда.

Их действия квалифицированы по ч.2 ст.272 УК Украины.

"Согласно материалам досудебного расследования, взрыв газа, который привел к обрушению конструкций 10-этажного многоквартирного жилого дома, гибели пяти человек и травмированию трех, произошел из-за нарушения должностными лицами "Киевгаза" требований ряда нормативно-правовых актов. В частности, речь идет о нарушении "Правил безопасности систем газоснабжения", "Кодекса газораспределительных систем" и других, в части установления технологической перемычки (байпаса) во внутридомовой газопровод вместо снятого счетчика газа", - сказано в сообщении.

Кроме того, вследствие потери жилья жителям дома причинен материальный ущерб на общую сумму более 53 млн грн.

Отмечается, что указанное подтверждается выводами проведенных экспертиз.

Виновным лицам в порядке ст.290 УПК Украины объявлено о завершении следствия и открыто материалы уголовного производства для ознакомления. После этого обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по сути.

Как сообщалось, 21 июня в 10:00 в Дарницком районе Киева по ул.Соломии Крушельницкой, 1/5 в 10-этажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси без последующего горения. В результате пять человек погибли, пять получили травмы. Повреждены 40 квартир одного подъезда, где зарегистрированы 125 граждан. Разрушены 16 квартир с девятого по четвертый этаж.

Мэр столицы Виталий Кличко распорядился выделить пострадавшим в результате взрыва в жилом доме на Позняках компенсации и также сообщил, что дом будет полностью демонтирован.

Начальник управления вопросов гражданской защиты КГГА Роман Ткачук сообщил, что перед началом демонтажа пострадавшего в результате взрыва дома на Позняках в Киеве на здание установлены дополнительные конструкции во избежание новых обвалов. После того как крепление было установлено, начался процесс выноса личных вещей жителей из разрушенных квартир. Затем начался демонтаж здания.

Теги: #расследование #взрыв #позняки
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