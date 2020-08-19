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17:42 19.08.2020

На демонтаж пострадавшего в результате взрыва дома на Позняках выделено 15,7 млн грн – распоряжение КГГА

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На демонтаж пострадавшего в результате взрыва дома на Позняках выделено 15,7 млн грн – распоряжение КГГА

Для демонтажа жилого дома на массиве Позняки в Киеве, пострадавшего в результате взрыва, департаменту строительства и жилищного обеспечения Киевгоргосадминистрации выделено 15,7 млн грн.

Соответствующее распоряжение КГГА №1232 от 18 августа 2020 года обнародовано в среду.

"Выделить департаменту строительства и жилищного обеспечения КГГА 15,7 млн грн на осуществления мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера в жилом доме №1/5 на ул. Соломии Крушельницкой в Дарницком районе на безвозвратной основе", - указывается в документе.

Департамент обязуется предоставить отчет об использовании выделенных средств до 31 декабря 2020 года.

Как сообщалось, 21 июня в 10:00 в Дарницком районе Киева по ул.Соломии Крушельницкой, 1/5 в 10-этажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси без последующего горения. В результате пять человек погибли, пять получили травмы.

По информации МВД, повреждены 40 квартир одного подъезда, где зарегистрированы 125 граждан. Разрушено 16 квартир с девятого по четвертый этажи.

Городской голова столицы Виталий Кличко распорядился выделить пострадавшим в результате взрыва в жилом доме на Позняках компенсации. Все пострадавшие семьи получат по 50 тыс. грн. Тем, кто получил тяжелые травмы, выделят по 80 тыс. грн, жителям с повреждениями средней тяжести выплатим - по 70 тыс. грн, те, у кого легкие травмы, получат по 60 тыс. грн, люди, потерявшие близких, - по 100 тыс. грн за каждого погибшего. Мэр также сообщил, что дом будет полностью демонтирован.

Теги: #киев #взрыв #кгга #позняки
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