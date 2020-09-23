В Киеве начались подготовительные работы для укрепления дома на Позняках, в котором в июне произошел взрыв - КГГА

В Киеве начали подготовительные работы для процесса укрепления дома на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в котором 21 июня 2020 года произошел взрыв, сообщает пресс-служба Управления по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"За неделю здание должны очистить от остатков мусора, после чего начнется процесс укрепления. Внутрь образовавшегося провала в доме установят элементы крепления для поддержки аварийных панелей", - указывается в сообщении.

Отмечается, что аварийный 6-й подъезд осмотрели представители Научно-исследовательского института строительных конструкций, спасатели КАСС "Киевская служба спасения" и ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

"После того, как поврежденный взрывом дом будет укреплен, жители смогут попасть в здание, чтобы вынести личные вещи. Когда они заберут свое имущество, начнется процесс демонтажа дома", - указывается в сообщении.

Как сообщалось, 21 июня в 10:00 в Дарницком районе Киева по ул.Соломии Крушельницкой, 1/5 в 10-этажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси без последующего горения. В результате пять человек погибли, пять получили травмы.

По информации МВД, повреждены 40 квартир одного подъезда, где зарегистрированы 125 граждан. Разрушено 16 квартир с девятого по четвертый этажи.

Городской голова столицы Виталий Кличко распорядился выделить пострадавшим в результате взрыва в жилом доме на Позняках компенсации. Все пострадавшие семьи получат по 50 тыс. грн. Тем, кто получил тяжелые травмы, выделят по 80 тыс. грн, жителям с повреждениями средней тяжести выплатим - по 70 тыс. грн, те, у кого легкие травмы, получат по 60 тыс. грн, люди, потерявшие близких, - по 100 тыс. грн за каждого погибшего. Мэр также сообщил, что дом будет полностью демонтирован.

В августе КГГА выделила 15,7 млн грн на демонтаж здания.